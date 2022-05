Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria n’est pas à l’abri d'une catastrophe !

Publié le 9 mai 2022 à 19h30 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Angel Di Maria aimerait poursuivre sa carrière en Europe et la Juventus pourrait lui en offrir l’occasion. Tout ne semble pourtant pas si facile...

Il a permis au PSG de passer un cap depuis 2015, mais il devrait désormais partir. Le contrat d’Angel Di Maria se termine en effet dans seulement quelques semaines et s’il existe une option pour une année supplémentaire, le Paris Saint-Germain ne semble pas disposé à la lever pour le moment. A 34 ans, il ne semble pas du tout vouloir rentrer en Argentine et aurait déjà eu des contacts avec plusieurs clubs européens comme Benfica ou même le FC Barcelone. C’est toutefois en Italie que Di Maria devrait poursuivre sa carrière, puisqu’après l’Inter c’est la Juventus qui songerait à l’accueillir. La presse transalpine assure d’ailleurs que la destination plairait énormément à Di Maria, avec un contrat de deux ans qui l’attendrait déjà à Turin, où Massimiliano Allegri serait l’un de ses grands fans.

La Juventus s’interroge encore pour Di Maria

Ce lundi, Tuttosport explique toutefois que La Vieille Dame se poserait encore quelques questions au sujet d’Angel Di Maria. Son âge serait sujet à discussion, puisqu’à 34 ans le joueur ne pourra pas du tout être vendu en cas d’échec retentissant. D’après les informations du quotidien, les dirigeants bianconeri auraient imposé un profil type pour toutes les nouvelles recrues, qui doivent donc être jeunes et proches à éclore au plus haut niveau... ce qui n’est pas vraiment le cas de Di Maria. Ce dernier souffre d’ailleurs de la comparaison avec Nicolo Zaniolo, l’autre grand objectif de la Juventus, qui a également l’avantage d’être Italien. Or, que ce soit par le biais du président Andrea Agnelli ou l’administrateur délégué Maurizio Arrivabene, le club turinois a annoncé vouloir recréer un effectif à majorité italienne avec donc Zaniolo, mais également Giacomo Raspadori, Emerson Palmieri et Davide Frattesi.

