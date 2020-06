Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, Inzaghi… Leonardo prépare une surprise pour l’après-Tuchel ?

Publié le 30 juin 2020 à 4h30 par T.M.

Si les noms de Massimiliano Allegri et Simone Inzaghi sont notamment revenus pour remplacer Thomas Tuchel au PSG, Leonardo pourrait bien opter pour une autre solution. Explications.

Suite au retour de Leonardo au PSG, l’avenir de Thomas Tuchel s’est tout de suite assombri. Sous contrat jusqu’en 2021, l’Allemand n’était clairement pas assuré d’être là la saison prochaine. Toutefois, avec le contexte actuel et les répercussions financières liées au coronavirus, le technicien parisien restera en poste. En revanche, alors que Tuchel ne devrait pas être prolongé, c’est donc à l’été 2021 que la question de sa succession devrait revenir sur la table. Qui sera alors l’entraîneur choisi par Leonardo ? Ces derniers mois, il a notamment été question des pistes Massimiliano Allegri, actuellement libre de tout contrat, et Simone Inzaghi, en poste du côté de la Lazio.

Une surprise pour le prochain entraîneur ?

Allegri ? Inzaghi ? Le prochain entraîneur du PSG pourrait finalement être quelqu’un d’autre. C’est ce que vous a révélé Le 10 Sport. En effet, selon nos informations, Leonardo s’active d’ores et déjà pour trouver le successeur de Thomas Tuchel, et outre les pistes menant aux deux entraîneurs italiens, d’autres idées existeraient et des contacts auraient été entamés. A voir maintenant quelle pourrait être l'identité de cet entraîneur surprise...