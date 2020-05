Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alex Telles aurait une préférence pour son avenir !

Publié le 27 mai 2020 à 21h45 par B.C.

Malgré les informations divulguées dans la presse portugaise, le PSG n'a pas encore trouvé d'accord avec le FC Porto pour le transfert d'Alex Telles selon le 10 Sport. Alors que Chelsea reste à l'affût, Leonardo aurait de quoi être confiant dans ce dossier. Explications.

Avec les fins de contrat de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, Leonardo va devoir recruter plusieurs latéraux lors du prochain mercato estival. Pour renforcer le flanc gauche de la défense, le PSG a notamment décidé de se positionner sur Alex Telles. Selon les informations du 10 Sport , le club de la capitale est en discussion avancée avec le FC Porto pour le transfert du latéral gauche brésilien, mais contrairement à ce qu'a indiqué A Bola ce mercredi, aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Porto souhaite obtenir 30M€ pour son joueur, et Chelsea reste en course pour Alex Telles comme vous a également expliqué le10sport.com .

Pas d'accord, mais Alex Telles aurait une préférence pour le PSG

Alors que Le Parisien a confirmé nos révélations, Foot Mercato en a fait de même un peu plus tard dans la journée. Journaliste pour FM , Santi Aouna a en effet indiqué ce mercredi qu'il n'y avait pas encore d'accord entre le PSG et Porto pour Alex Telles, mais les négociations sont bel et bien avancées, et Leonardo disposerait d'un avantage de taille sur Chelsea. En effet, le latéral gauche de 27 ans aurait une préférence pour le Paris Saint-Germain, de quoi arranger les affaires de l'Italo-brésilien.