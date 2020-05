Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'aurait pas lâché l'affaire pour Koulibaly, mais...

Publié le 27 mai 2020 à 20h30 par B.C.

Alors que Leonardo a décidé d'ouvrir les discussions avec Thiago Silva pour une prolongation de contrat, le directeur sportif du PSG garderait un œil sur Kalidou Koulibaly. Néanmoins, son arrivée s'annonce tout de même improbable.

Le prochain mercato estival va se dérouler dans des circonstances particulières en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Les clubs sont en effet obligés de changer de stratégie s'ils veulent encore se renforcer, et malgré sa puissance financière, le PSG n'est pas épargné. D'après les informations révélés par le10sport.com dès le 15 avril dernier, Leonardo a notamment décidé d'offrir à Thiago Silva une prolongation de contrat d'une année alors que le départ de ce dernier semblait acté aux yeux du directeur sportif parisien il y a encore quelques mois. En effet, Leonardo travaillait déjà sur l'arrivée d'un défenseur, mais la priorité devrait finalement se porter sur les latéraux, et notamment sur Alex Telles selon nos informations. Pour oublier Thiago Silva, le PSG s'intéressait à Kalidou Koulibaly, l'un des meilleurs défenseurs de Serie A évoluant au Napoli, mais le transfert du Sénégalais de 28 ans semble trop compliqué à mettre en place. Néanmoins, Leonardo n'aurait pas totalement tiré un trait sur Koulibaly.

Leonardo aurait toujours un œil sur Koulibaly

Alors qu'un accord pour la prolongation de Thiago Silva n'a pas encore été trouvé, Leonardo garderait un œil sur Kalidou Koulibaly selon les informations de CalcioMercato.com . En effet, de nouveaux contacts auraient été pris ces dernières heures, même s'il n'y aurait encore rien d'avancé dans ce dossier. En raison de la crise sanitaire, le portail italien confirme que le Napoli serait disposé à libérer son défenseur pour 70M€, alors qu'Aurélio De Laurentiis, président du club, réclamait jusqu'à 100M€ il y a moins d'un an. Le PSG serait donc toujours dans la course pour Koulibaly, mais l'arrivée du Sénégalais s'annonce tout de même improbable.

Un transfert impossible cet été ?