Mercato - PSG : Alerte à Paris, un transfert est imminent !

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal va toucher à sa fin et le transfert de Nordi Mukiele au Bayern Munich n’a toujours pas été bouclé. En effet, les deux clubs ne semblent pas parvenir à un terrain d’entente sur les modalités de l’opération. Pour autant, le directeur sportif du Bayern Munich croit à un consensus avant la deadline.

Nordi Mukiele a animé la majorité du mercato hivernal. Et pour cause, le Bayern Munich est privé de Noussair Mazraoui et de Kim Min-Jae en ce début d’année 2024 en raison de la Coupe d’Afrique des nations et de la Coupe d’Asie des nations. De quoi pousser le champion d’Allemagne à songer à attirer le polyvalent défenseur du PSG, recruté à l’été 2022.

Ça coince entre le PSG et le Bayern Munich pour Mukiele ?

Le10sport.com vous dévoilait cependant le 8 janvier dernier, moment où la presse faisait état d’une volonté du Bayern Munich de boucler le prêt de Nordi Mukiele, que le PSG ne prenait en considération qu’un transfert du défenseur français. Et depuis, les informations fusent dans les médias, mais aucun accord semble se dessiner entre les différentes parties au vu de leurs positions éloignées sur les modalités du transfert.

«Transfert de Mukiele possible ? Je ne l'exclurais pas»