Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement de taille pour David Alaba !

Publié le 12 février 2021 à 23h30 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est bien décidé à s'offrir David Alaba. Prêt à mettre des bâtons dans les roues de son ancien club, Thomas Tuchel serait confronté à un gros obstacle sur ce dossier. En effet, le coach de Chelsea n'aurait pas les moyens de répondre aux exigences salariales du défenseur du Bayern. De quoi faire les affaires du PSG et du Real Madrid.

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba a alarmé Leonardo. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG s'est clairement positionné pour récupérer le défenseur du Bayern librement et gratuitement en fin de saison. En effet, Leonardo a déjà bougé ses pions et multiplie les contacts pour rafler la mise. Très courtisé, David Alaba figure également sur les tablettes du Real Madrid et du FC Barcelone, tous deux en pole position, mais également de Chelsea. Toutefois, d'après nos informations du 9 février, Thomas Tuchel a très peu de chances de remporter cette bataille.

David Alaba trop gourmand pour Thomas Tuchel ?