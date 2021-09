Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi va devoir batailler pour Mbappé !

Publié le 1 septembre 2021 à 11h15 par H.G.

Si le PSG a réussi à conserver Kylian Mbappé cet été, une prolongation de son contrat est encore très loin d’être acquise.

Kylian Mbappé sera bien un joueur du PSG cette saison. En effet, en dépit de la volonté du Real Madrid de le recruter et de l’envie du joueur français de rejoindre la capitale espagnole, Paris a réussi à bloquer son départ en ne répondant tout simplement pas aux offres des Madrilènes. Toutefois, ce n’est qu’une première victoire pour le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, qui ambitionne toujours de prolonger le contrat de Kylian Mbappé expirant en juin prochain.

Une prolongation très, très mal engagée ?