Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi adresse un message à Mbappe !

Publié le 9 juin 2021 à 1h45 par La rédaction

Dans les colonnes de l’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué la future campagne de recrutement. Analyse.

Dans l’interview qu’il a accordé à l’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi a évoqué le recrutement à venir, assurant que le Paris Saint-Germain se montrerait très actif : « Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. Des gros recrutements ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été ». Comment interpréter les propos du président parisien ?

Al-Khelaïfi garantit un recrutement important

Très clairement, en tenant ses mots, Nasser Al-Khelaifi s’adresse en partie à Kylian Mbappe, dont on sait qu’il demande des garanties sur le projet pour prolonger. Si le président PSG ne laisse pas le recrutement de l’équipe à la volonté d’un joueur, il n’en reste pas moins vrai qu’en affirmant que le PSG serait très ambitieux cet été, il envoie un message à l’attaquant français afin de le rassurer sur les ambitions et les moyens engagés par le club cet été…