Mercato - PSG : Un transfert à 200M€ pour Mbappé ? La réponse !

Mundo Deportivo a évoqué dans son édition de lundi des sources dans l’entourage du Real affirmant que Madrid pouvait monter à 200 millions d’euros pour acheter Kylian Mbappe cet été. Analyse.

Dans son édition de lundi, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo affirme que le Real Madrid est déterminé à recruter Kylian Mbappe et évoque des sources dans l’entourage du club merengue indiquant que l’attaquant parisien n’échapperait pas à Florentino Pérez cet été et que Madrid avait les ressources financières pour boucler l’opération, même si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi réclamaient 200 millions d’euros. Que faut-il en penser ?

Mauvais coup pour la stratégie merengue

Assurément, s’il est impossible de confirmer ou pas l’information, il en ressort que si elle s’avère exacte, elle n’arrange pas les affaires du Real, qui depuis plusieurs mois fait passer le message qu’il n’est pas question de dépenser plus de 100 millions d’euros dans le contexte financier actuel pour le transfert de Kylian Mbappe. Si le PSG reçoit des éléments sur le fait que le Real est prêt à monter jusqu’à 200 millions d’euros, il ne privera pas pour s’en servir.