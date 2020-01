Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi à l’origine du transfert avorté de Cavani ?

Publié le 31 janvier 2020 à 13h15 par A.M.

Annoncé sur le départ durant tout l’hiver, Edinson Cavani va finalement rester au PSG. Et pour cause la direction parisienne n’aurait jamais été très motivée à l’idée de céder le Matador.

Le feuilleton de l’hiver au PSG a finalement terminé de la même façon que celui de l’été. En effet, comme Neymar il y a six mois, Edinson Cavani va rester au sein de l’effectif parisien malgré ses velléités de départ. Et pourtant, le Matador a régulièrement été annoncé proche de l’Atlético de Madrid, mais le PSG n’a jamais cédé et n’a jamais voulu brader son numéro 9. Selon Arnaud Hermant, journaliste de L’Équipe , Nasser Al-Khelaïfi, qui conserve un pouvoir décisionnaire, n’aurait jamais réellement envisagé un départ d’Edinson Cavani.

«Je ne suis pas sûr qu’il voulait que Cavani s’en aille»