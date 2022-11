Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Paris, Lionel Messi est enfin comblé

Publié le 3 novembre 2022 à 14h45

Thomas Bourseau

Au PSG, Lionel Messi n’a pas connu des débuts tonitruants et a même galéré à trouver son rythme comme il l’a avoué ces dernières semaines. Cependant, il va mieux et est enfin heureux au PSG d’après son biographe Guillem Balague. Explications.

Lionel Messi l’a lui-même reconnu. Entre l’exercice précédent qui fut une saison d’adaptation et le début de saison tonitruant qu’il réalise au PSG, l’international argentin n’a pas caché être dans de meilleures dispositions qu’à ses débuts au Paris Saint-Germain.

Messi reconnaît ses difficultés

« Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé ». Voici le témoignage que livrait Messi en septembre dernier lors du rassemblement avec la sélection argentine.

Mercato - PSG : Le feuilleton Lionel Messi s’emballe en coulisse https://t.co/dCK4CjaBtB pic.twitter.com/MfjhJxgMu6 — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

Messi est heureux au PSG et a «trouvé son équilibre »