Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Barcelone, on ne pardonne pas pour Messi !

Publié le 30 janvier 2021 à 17h30 par A.C.

Les récentes sorties du Paris Saint-Germain, plus précisément de Leonardo, semblent avoir fait leur effet du côté du FC Barcelone.

Sommes-nous en train d’assister à la dernière saison de Lionel Messi au FC Barcelone ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres. Son contrat se termine en effet dans seulement quelques mois et l’été dernier déjà, il a tout essayé afin de claquer la porte. Les élections à la présidence du Barça, qui ont d’ailleurs été reportées pour cause de COVID-19, ne facilitent pas forcément les choses... ce qui laisse une brèche au Paris Saint-Germain ! Comme Manchester City, le club parisien est régulièrement lié à Messi. D’ailleurs, Leonardo avait clairement ouvert la porte à une arrivée du sextuple Ballon d’Or, au PSG. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver » a déclaré le directeur sportif du PSG, lors d’un entretien accordé à France Football . « Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où ». L'opération séduction ne s’est d’ailleurs pas arrêtée là, puisque Messi a également reçu des signaux forts de la part de Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, mais surtout Mauricio Pochettino, le nouvel atout du PSG.

« Je trouve que c'est déplacé, cela montre leur manque d'expérience à ce niveau »

Cela n’a pas du tout plu en Catalogne. Lors d’une longue interview accordée à L’Équipe , Joan Laporta a sèchement taclé Leonardo et le Paris Saint-Germain, pour leurs sorties sur Lionel Messi. « Je trouve que c'est déplacé, cela montre leur manque d'expérience à ce niveau. Il leur reste beaucoup à apprendre dans le monde du football. Je ne sais pas si cette réaction est instinctive ou si c'est une erreur de communication. Pour ma part, j'ai toujours respecté les autres clubs » a lancé le candidat à la présidence du Barça, tout récemment. « Je ne sais pas s'ils peuvent le recruter. Peut-être que oui s'ils continuent à passer outre les normes du fair-play financier... D'après ce que je sais, ils ont eu des pertes importantes l'an dernier. Je serais curieux de savoir s'ils vont faire fi des règles du fair-play financier pour le recruter. Si ça arrive, j'espère que l'UEFA et la FIFA réagiront avec fermeté et que le Tribunal Arbitral du Sport ne tremblera pas au moment de rendre son verdict ».

« Peut-être qu’ils pourront le faire s’ils continuent à piétiner les règlements du fair-play financier imposé par l’UEFA »