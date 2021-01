Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… Un séisme est annoncé pour Lionel Messi !

Publié le 30 janvier 2021 à 1h45 par B.C.

Alors que son contrat court jusqu’à la fin de la saison, Lionel Messi se dirige bien vers un départ libre cet été aux yeux de Rivaldo, ancienne gloire du FC Barcelone.

Si Neymar est bien parti pour prolonger, cela semble plus compliqué concernant Kylian Mbappé. Le PSG pourrait donc perdre l’une de ses stars l’été prochain et être dans l'obligation se lancer sur les traces d'un nouvel attaquant, et qui de mieux que Lionel Messi pour remplacer le Bondynois ? Le club de la capitale suit en effet attentivement la situation de Lionel Messi, libre à l’issue de la saison avec le FC Barcelone. En cas de départ de Mbappé, le PSG pourrait alors avoir le champ libre pour s’attacher les services du sextuple Ballon d’Or, et ainsi frapper un coup colossal sur le marché des transferts. Dans sa chronique pour Betfair , Rivaldo a regretté les dernières décisions du club culé concernant Lionel Messi, et selon l'ancienne gloire barcelonaise, le départ de la Pulga ne fait presque aucun doute…

« Le départ de Messi semble inévitable »