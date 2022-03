Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle bombe de la presse espagnole sur Mbappé !

Publié le 31 mars 2022 à 17h15 par D.M.

Selon nos informations exclusives, Kylian Mbappé ne ferme pas la porte à une prolongation au PSG. Mais pour certains journalistes espagnols, son arrivée au Real Madrid serait actée.

Le PSG peut garder espoir pour Kylian Mbappé. Le joueur de 23 ans a déjà un accord de principe avec le Real Madrid et se dirigeait vers un départ à l'issue de son contrat, à la fin de la saison. Mais comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l'international français souhaite écouter la proposition du PSG et observerait les évolutions, qui concernent le projet parisien avant de trancher. Une prolongation de courte durée serait un scénario envisageable pour plusieurs de ses proches, qui souhaitent le voir rester dans la capitale la saison prochaine. Mais en Espagne, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid ne fait plus le moindre doute.

La presse espagnole persiste et signe pour Mbappé