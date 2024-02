Mercato : Pourquoi le départ de Mbappé ne fait pas peur au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain débutera la saison prochaine sans Kylian Mbappé, qui a décidé de partir sept ans après sa signature en provenance de l’AS Monaco. Une décision qui aura forcément des conséquences pour le club, mais Alain Cayzac n’affiche aucune inquiétude concernant l’avenir, sur un plan sportif mais également marketing.

Le PSG va devoir apprendre à vivre sans Kylian Mbappé. Sept années après sa signature dans la capitale, l’international français a décidé de plier bagage au terme de son engagement et devrait probablement prendre la route du Real Madrid. Du côté du PSG, le départ de Mbappé est une perte majeure sur un plan sportif mais également marketing alors que la notoriété de l’attaquant des Bleus n'a cessé de grandir depuis son arrivée en provenance de l’AS Monaco. Malgré l’impact de ce départ, Alain Cayzac affiche un message optimiste pour la suite.

Lâché par Mbappé, le boss du PSG a la cote à l’étranger https://t.co/LH01rcy5Et pic.twitter.com/OT9INyOcwB — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

« Le PSG a fait un marketing extraordinaire »

« Le départ de Mbappé va davantage impacter la Ligue 1 que le PSG , estime l’ancien président du club, interrogé par Le Parisien. Le PSG a fait un marketing extraordinaire, ses revenus explosent et ce n’est pas juste grâce à Mbappé. On vendra sans doute moins de maillots mais la machine marketing du PSG est fantastiquement au point. Des joueurs partent, d’autres arrivent. Le club a aujourd’hui une très belle image à l’étranger. Si j’étais président, je ne serais pas inquiet des répercussions commerciales du départ de Mbappé. La seule chose qui me préoccuperait, ce serait le prochain mercato ».

« On va faire des économies et on va avoir les moyens de prendre des joueurs de grand talent »