PSG : Départ annoncé, Mbappé sort du silence

Au cœur des rumeurs depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé a enfin tranché pour son avenir, informant en privé le président Nasser Al-Khelaïfi de son départ au terme de la saison. Alors que sa prochaine prise de parole est désormais très attendue, l’attaquant du PSG a délivré un premier message sur les réseaux sociaux.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, l’histoire d’amour s’achève ! Libre en fin de saison, l’international français a informé le président Nasser Al-Khelaïfi de sa volonté de quitter le club de la capitale, afin de signer probablement du côté du Real Madrid, club qui le désire depuis de nombreuses années. Laissé sur le banc samedi face à Nantes (2-0), Kylian Mbappé est entré en jeu à l’heure de jeu, aux côtés notamment de son ami Achraf Hakimi, de quoi l’inspirer sur Instagram .

Un message posté sur Instagram

À l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé a posté en story une image où il figure aux côtés d’Achraf Hakimi et de Lucas Hernandez, à l’origine du premier but de la soirée. « Amitié », a écrit l’international français en anglais, deux joueurs qu’il s’apprête à quitter au terme de la saison. Sa première sortie en lien avec le PSG depuis l’annonce de son départ.

Kylian Mbappé sur Instagram avec Hakimi et Hernandez “ Friendship 😆 ” pic.twitter.com/xjWRFbIgEK — 𝑨𝒄𝒕𝒖 𝑯𝒂𝒌𝒊𝒎𝒊 (@ActuHakimii) February 17, 2024

Mbappé ménagé