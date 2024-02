PSG - Mbappé : La bombe est totalement validée

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne devrait plus être un joueur du PSG la saison prochaine. Le capitaine de l'équipe de France aurait fait savoir à ses dirigeants qu'il ne comptait pas poursuivre l'aventure alors que son contrat expire en juin prochain. Sa prochaine destination reste encore à déterminer, mais son départ du PSG est déjà validé.

Mercato : Kylian Mbappé fait paniquer le PSG ! https://t.co/xgbpkhXvQW pic.twitter.com/wQIixjMiEt — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

«Il a besoin d'un vent de fraîcheur»

« Il a fait le tour de la Ligue 1. Monaco, le PSG, meilleur buteur cette saison encore, il a marqué l'histoire du PSG... Je pense qu'il a besoin d'un vent de fraîcheur et d'une nouvelle source de motivation. Il a aussi besoin de se remettre en question, ce qu'il ne peut plus faire au PSG. Et la meilleure façon de le faire, c'est avec un nouveau challenge, dans un nouveau club ou un nouveau championnat » a d’abord expliqué Bixente Lizarazu au micro de Téléfoot .

Lizarazu invite Mbappé à signer «dans le plus grand club du monde»