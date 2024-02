Messi - Neymar : Traumatisé, le PSG change tout pour l'après-Mbappé

Arnaud De Kanel

Cela ne fait plus aucun doute. Selon toute vraisemblance, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG à l'issue de la saison. Le club de la capitale est déjà dans l'obligation de penser à la suite et il y aurait la volonté de ne pas commettre les erreurs du passé. En effet, la stratégie serait de faire confiance aux jeunes plutôt qu'à des stars comme Neymar, Leo Messi ou encore Kylian Mbappé.

L'histoire est presque terminée entre Kylian Mbappé et le PSG. L'attaquant star devrait bel et bien changer d'air cet été et le club de la capitale s'y est fait à l'idée. Le plus dur commence maintenant pour les dirigeants parisiens qui doivent rebâtir leur effectif en évitant de refaire les mêmes erreurs que dans le passé.

Fini les stars au PSG, place à la jeunesse !

D'après les informations de Téléfoot , le PSG ne souhaiterait plus compter sur des joueurs avec trop de pouvoir comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Le départ du Français va permettre de définitivement tourner cette page pour faire confiance aux jeunes.

Les exemples Barcola et Yoro

L'été dernier, le PSG avait notamment déboursé 50M€ pour s'attacher les services de Bradley Barcola qui avait juste 6 mois de Ligue 1 dans les jambes. Le club de la capitale compte poursuivre cette politique de recrutement axée sur les jeunes avec Leny Yoro, la talentueux défenseur du LOSC. Le PSG chamboule donc ses plans !