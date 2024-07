Mercato : Payet quitte l’OM, Guendouzi valide

Arnaud De Kanel

L’été dernier, Dimitri Payet fondait en larmes en annonçant son départ de l’OM. Le Réunionnais, poussé vers la sortie par ses dirigeants, avait pris la décision de s’en aller à contre-cœur. Mais avec du recul, Mattéo Guendouzi estime que son ancien coéquipier a pris la bonne décision puisqu’il a retrouvé le sourire.

Pablo Longoria ne fait pas dans les sentiments lorsqu’il s’agit de dégraisser l’effectif. L’été dernier, le président de l’OM faisait le choix d’indiquer la sortie à l’idole du Vélodrome : Dimitri Payet. Une décision vivement critiquée et qui a profondément touché le Réunionnais, cantonné à un rôle de remplaçant malgré son statut de capitaine. Mais en signant à Vasco de Gama, il a pu regoûter au plaisir de jouer au football et c’était la meilleure chose à faire si l’on en croit Mattéo Guendouzi.

«C’était la meilleure décision à ce moment-là»

« J’ai compris le départ de Payet ? Ça a été un choc pour nous aussi en tant que joueur. Dim, c’était quelqu’un d’important dans le vestiaire, c’était le capitaine de l’équipe. Personnellement et pas mal d’autres joueurs, on avait une très belle relation avec lui, au-delà su sportif. On se voyait beaucoup en dehors. C’était un peu difficile pour nous, mais je pense que pour lui, c’était la meilleure décision à ce moment-là », a confié le milieu de terrain de la Lazio Rome dans un entretien accordé au média Carré. Et le bonheur de Dimitri Payet fait celui de Mattéo Guendouzi…

«Je suis heureux de le voir épanoui au Brésil»

« Malheureusement, sous Igor Tudor, il a très peu joué et Dim, c’est un mec qui a besoin de jouer. Il est plus heureux en jouant qu’en restant sur un banc. Là je suis heureux de le voir épanoui au Brésil, je suis heureux pour lui », a ajouté l’ancien joueur de l’OM qui a été transféré définitivement au début du mercato estival.