Mercato - OM : Guendouzi révèle les raisons de son départ

Arnaud De Kanel

Rapidement entré dans le cœur des supporters grâce à ses performances et son tempérament, Mattéo Guendouzi a laissé une trace de son passage à l’OM. Néanmoins, son aventure marseillaise s’est finie en eau de boudin. Poussé vers la sortie l’été dernier, le milieu de terrain explique les raisons qui l’ont motivé à rejoindre la Lazio Rome.

Prêté par Arsenal à l’OM en 2021, Mattéo Guendouzi s’engageait définitivement avec le club phocéen un an plus tard au sortir d’une saison plus qu’aboutie sous les ordres de Jorge Sampaoli. Le milieu de terrain pensait alors que l’entraineur argentin allait rester en poste mais ce dernier avait finalement pris la décision de s’en aller. Igor Tudor lui avait succédé mais le Croate ne portait pas Guendouzi dans son cœur. Les désaccords avec la direction étaient de plus en plus nombreux, à tel point que les dirigeants phocéens avaient prié le vice-champion du monde de se trouver un nouveau club l’été dernier. Mattéo Guendouzi a voulu mettre les choses au clair en livrant les coulisses de sa venue à la Lazio Rome à l’occasion d’un entretien accordé au média Carré.

«C’était un choix mûrement réfléchi»

« Pourquoi avoir décidé de quitter l’OM ? La question est plus pourquoi avoir décidé de signer à la Lazio pour moi. La question a été par rapport au fait que j’étais venu pour un projet de jeu qui était avec Sampaoli qui était vraiment un projet de jeu qui me correspondait où j’allais pouvoir au mieux m’épanouir sur le terrain, au mieux aider l’équipe, au mieux montrer mes qualités. J’ai eu l’opportunité d’aller à la Lazio avec un très grand coach, un très grand club italien qui joue la Ligue des Champions. C’était un choix mûrement réfléchi, je suis heureux à la Lazio et très épanoui », a révélé Mattéo Guendouzi. La présence de Maurizio Sarri sur le banc à l'époque a énormément pesé dans sa décision.

«Je savais qu’ils me voulaient»

« Ils m’ont vraiment montré un intérêt prononcé, dès le milieu du mercato, je savais qu’ils me voulaient. Au fur et à mesure des discussions avec eux, j’ai pris mes informations, tous les éléments ont fait que c’était un bon choix pour moi. Le fait qu’ils jouent la Ligue des Champions et avec un très grand coach comme Sarri, ça m’a donné encore plus envie de venir à la Lazio », a ajouté Mattéo Guendouzi.