Mercato - OM : Voilà enfin le nouvel entraîneur ?

À la recherche d’un nouvel entraîneur, l’OM était dans l’attente du départ de Sergio Conceiçao du FC Porto, annoncé depuis plusieurs jours mais qui tardait à se concrétiser. Ce qui est désormais fait, le technicien portugais ayant lui-même officialisé son départ. Désormais, tout porte à croire qu’il prendra la succession de Jean-Louis Gasset à Marseille.

L’OM tient peut-être son nouvel entraîneur. Après avoir vu Paulo Fonseca se diriger vers l’AC Milan, les dirigeants marseillais ont activé la piste menant à Sergio Conceiçao, comme indiqué par Le 10 Sport , lui qui depuis est devenu leur priorité.

Conceiçao annonce son départ de Porto…

Mais il fallait encore que Sergio Conceiçao se libère de son contrat avec le FC Porto, ce qui est désormais le cas. Via un communiqué, le technicien portugais a officialisé son départ, après sept saisons passées sur le banc des Dragões . Pour prendre la direction de l’OM ? C’est bien possible.

… et arrive bientôt à l’OM ?