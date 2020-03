Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas évoque un dossier sensible à 90M€…

Publié le 12 mars 2020 à 15h00 par G.d.S.S.

Alors que l’OM afficherait actuellement un déficit de 90M€ qui le met en position délicate vis-à-vis du fair-play financier, André Villas-Boas a été interrogé sur la question.

Le mercato estival 2020 s’annonce très agité à l’OM ! Plusieurs médias ont révélé début février que le club phocéen affichait actuellement un déficit de 90M€, soit 60M€ de plus que les objectifs fixés avec l’UEFA en début de saison. L’OM s’expose donc à de sérieux problèmes avec le fair-play financier, et devra donc vendre rapidement des joueurs lors du mois de juin afin d’équilibrer au mieux ses comptes. Et une réunion est déjà prévue en interne à cet effet…

Villas-Boas va parler avec Eyraud