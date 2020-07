Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une ultime chance pour Kostas Mitroglou ?

Publié le 23 juillet 2020 à 5h30 par Th.B.

Prêté pendant 18 mois en Turquie et aux Pays-Bas, Kostas Mitroglou va effectuer son grand retour à l’OM cet été, mais sûrement pas pour s’y éterniser.

Arrivé à l’été 2017 en provenance du Benfica Lisbonne où il s’était démarqué par sa capacité à empiler les buts, Kostas Mitroglou n’a clairement pas connu la même réussite à l’OM et a finalement été prêté lors du mercato hivernal de 2019 à Galatasaray. Et alors qu’il devait effectuer une saison et demie au sein du club turc, l’attaquant grec s’en est allé du côté du PSV Eindhoven pour l’intégralité de la saison. Son prêt est arrivé à expiration. Mitroglou va donc revenir à Marseille, mais il se pourrait bien qu’il ne passe à la Commanderie qu’en coup de vent.

Mitroglou, un retour express à l’OM ?