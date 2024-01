Mercato - OM : Une recrue de Longoria a bluffé Gattuso !

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang est passé par les plus grands championnats d’Europe et fait actuellement les beaux jours de l’OM, du haut de ses 34 ans. Présent à ses débuts au Milan AC en 2008, Gennaro Gattuso s’est dit « surpris » par l’état d’esprit du Gabonais depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille après toutes ces années.

A 34 ans, Pierre-Emerick Aubameyang a bien voyagé. Le natif de Laval a signé son premier contrat professionnel au Milan AC après une dernière année de formation en 2008. Bien qu’il n’ait jamais disputé la moindre rencontre officielle avec le club milanais, le Gabonais a tout de même pu côtoyer des légendes de l’équipe rossonero comme Gennaro Gattuso.

«Je pense qu'il est même parfois trop bon, trop humble»

Nommé entraîneur de l’OM en septembre dernier, quelques semaines après l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a été surpris par la maturité et l’état d’esprit dont Aubameyang fait preuve. « Je l'avais connu quand il était très jeune, avant qu'il soit célèbre, avant que ce soit le goleador qu'on connaît. Et je m'attendais à ce que ce soit différent. Et au final, j'ai été surpris parce que rien n'a changé. Je pense qu'il est même parfois trop bon, trop humble ».

«Je l'ai connu à 17 ans et pourtant ça reste la même personne»