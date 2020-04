Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une petite fortune garantie pour Florian Thauvin ?

Publié le 21 avril 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Quelle que soit l’issue du dossier Florian Thauvin l’été prochain, l’attaquant de l’OM devrait se retrouver en position de force pour une belle revalorisation salariale.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, la direction de l’OM souhaite plus que jamais prolonger le contrat de Florian Thauvin, d’autant que l’international français n’aura plus qu’une année de contrat avec le club phocéen à l’issue de la saison. Néanmoins, pour parvenir à atteindre cet objectif, Andoni Zubizarreta devra proposer une belle revalorisation salariale à Thauvin. Et ce dernier, malgré sa saison blanche, devrait avoir un contrat en or peu importe son club la saison prochaine.

Thauvin, un gros contrat à l’OM… ou ailleurs ?

Car même si l’OM ne parvient pas à boucler la prolongation de contrat de Florian Thauvin, c’est donc une vente qui se profilerait afin d’éviter de le voir partir gratuitement en 2021. Et si un prétendant étranger venait à se positionner sur l’attaquant de l’OM, il devait lui aussi lui proposer un juteux contrat. Dans tout les cas, Thauvin devrait donc être gagnant sur le plan financier…