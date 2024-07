Mercato - OM : Une offre va partir pour un buteur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable star de l'équipe nationale de Géorgie au cours de l'Euro 2024, Georges Mikautadze a crevé l'écran ces dernières semaines. Forcément, en pleine période de mercato, tous les regards sont tournés vers lui. Sous contrat au FC Metz jusqu'en 2028, son avenir est largement incertain. Beaucoup de clubs de Ligue 1 sont sur le coup, à l'image de l'OM. Mais la concurrence est également étrangère...

Né à Lyon d'une famille géorgienne, Georges Mikautadze a donné quelques satisfactions en club déjà. Mais c'est vraiment ces dernières semaines que tout le monde a pu observer son talent sur les pelouses d'Allemagne avec son pays. Pour une première historique de la Géorgie dans une grande compétition, il a été plus qu'au rendez-vous dans cet Euro 2024, à tel point que la concurrence pour son transfert se densifie. Récemment, la menace vient d'Italie.

La Roma entre dans la danse pour Mikautadze

Alors que plusieurs clubs de Ligue 1 étaient en lice pour Georges Mikautadze comme le RC Lens, l'AS Monaco ou encore l'OM, la concurrence étrangère commence à voir le jour dans ce dossier. Le Géorgien fait l'unanimité en Europe et d'après le Corriere dello Sport, une offre de la part de l'AS Rome est prête à partir ! Le président du FC Metz a indiqué il y a quelques jours qu'il n'y avait pas de prix fixe.

L'AS Monaco est aussi de la partie

Dans ce dossier chaud du mercato en ce moment, beaucoup de clubs semblent se faire la bagarre. Si l'OM cherche toujours un avant-centre de qualité pour débuter la saison prochaine, l'AS Monaco aurait pris une longueur d'avance ces derniers jours avant que la Roma débarque. A priori, il faudra débourser au moins 20M€ pour Georges Mikautadze.