Mercato - OM : Zubizarreta devancé par une offre de 5,5M€ pour cet attaquant de Ligue 1 ?

Publié le 16 janvier 2020 à 20h30 par J.-G.D. mis à jour le 16 janvier 2020 à 21h32

En concurrence avec l’OM pour Steven Mendoza, le Stade Rennais devrait bouger ses pions pour l'ailier d'Amiens avec une proposition de 5,5M€.

L’avenir de Steven Mendoza ne s’inscrirait plus à Amiens. L’ailier gauche de la formation picarde devrait, sauf retournement de situation, quitter ses partenaires durant ce mercato hivernal. Et pas pour n'importe quel club puisque le joueur de 27 ans rejoindra un membre du Top 5 de Ligue 1. Intéressé par son profil en ce mois de janvier, l’Olympique de Marseille pourrait se faire griller la politesse par un autre écurie de l'Hexagone. Eurosport explique ce jeudi que le Stade Rennais discuterait avec Mendoza concernant une possible arrivée cet hiver. Et cette tendance se confirme assez sérieusement.

Une offre du Stade Rennais ?