Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le clan Ben Arfa aurait activé deux pistes surprenantes !

Publié le 16 janvier 2020 à 15h30 par G.d.S.S.

Libre de tout contrat depuis son départ du Stade Rennais l’été dernier, Hatem Ben Arfa multiplierait les pistes en coulisses. Et en plus de l’OL, l’attaquant tricolore aurait été en contact avec deux clubs dans le Golfe.

De quoi sera fait l’avenir d’Hatem Ben Arfa (32 ans), alors que l’ancien attaquant du PSG et du Stade Rennais n’a plus de club depuis plus de six mois ? Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, l’international français privilégie l’idée d’un retour à l’OL, son club formateur, qui est en quête d’un renfort offensif avec la blessure de Memphis Depay. Mais le clan Ben Arfa étudierait d’autres options plus surprenantes…

Ben Arfa recalé par deux clubs du Golfe ?