Mercato - OM : Un transfert inattendu dans les tuyaux ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l'OM durant trois saisons avec des hauts et des bas, Mattéo Guenndouzi évolue désormais à la Lazio Rome où il se montre particulièrement à son avantage. Et le milieu de terrain de l'équipe de France lance un appel du pied à l'OM et ouvre déjà la porte à un retour dans les années à venir.

Alors que l'OM cartonne en ce début de saison, les nouvelles recrues sont à l'honneur. Mason Greenwood, Gerónimo Rulli, Lilian Brassier... Les nouveaux visages recrutés cet été par Pablo Longoria se montrent déjà très performants. Et cela semble donner certaines idées aux anciens, et notamment ceux qui viennent de quitter l'OM.

Guendouzi ouvre la porte à l'OM

Interrogé par Free Foot, Mattéo Guendouzi (25 ans, Lazio Rome) évoque la possibilité d'un retour à l'OM avec un certain enthousiasme : « Ça peut être une belle opportunité dans le futur. C’est un club que j’ai dans mon cœur. Ça, tout le monde le sait », lâche l'international français, qui a quitté l'OM en 2023 pour s'engager avec le club italien.

« J’aurais aimé gagner un trophée »

« J’ai passé deux magnifiques saisons là-bas. J’aurais aimé gagner un trophée pour les supporters, pour le club, parce qu’ils le méritent et j’espère qu’ils en gagneront, que ce soit cette saison ou dans le futur », poursuit Guendouzi, qui laisse donc la porte ouverte à l'OM. Affaire à suivre...