Mercato - OM : Un «top joueur» est attendu à Marseille

D’ici la fin du mercato, l’OM cherchera à renforcer son secteur offensif, notamment dans l’optique de compenser la grave blessure de Faris Moumbagna, qui devrait manquer plusieurs mois de compétition. Et afin de ne pas débourser une indemnité de transfert, le club phocéen pourrait se tourner vers le marché des joueurs libres. Un ancien du club verrait bien Memphis Depay à Marseille.

La blessure de Faris Moumbagna, qui sera absent plusieurs mois, pousse l'OM à se mettre en quête d'un nouvel attaquant capable d'offrir une concurrence à Elye Wahi. Pour le moment, le club phocéen n'a pas encore trouvé son joueur, malgré l'intérêt pour Neal Maupay pour lequel Everton réclame 8M€, comme révélé par le10sport.com. Mais Jean-Charles de Bono aimerait bien que l'OM tente le coup Memphis Depay, toujours libre sur le marché.

Mercato - OM : La condition qui ne va pas plaire à Longoria pour ce transfert https://t.co/1jzkIb63h1 pic.twitter.com/WijgZcGjJ1 — le10sport (@le10sport) August 25, 2024

«À choisir, si l’OM a les moyens, Memphis Depay»

« À choisir, si l’OM a les moyens, Memphis Depay, pour sa mentalité et pour la niaque qu’il pourrait y avoir au vélodrome », s’enflamme l’ancien joueur de l’OM au micro de Football Club de Marseille, avant de justifier sa volonté de voir Memphis Depay à Marseille.

«Là on tape quand même dans un top»

« Là on tape quand même dans un top […] Après il faut aussi qu’il s’imprègne du maillot de l’Olympique de Marseille. C’est tout. Et je pense que lui, avec sa mentalité, avec son caractère et avec l’envie qu’il aurait de porter ce maillot, il peut faire un massacre au Vélodrome », ajoute Jean-Charles de Bono.