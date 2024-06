Mercato - OM : Un titulaire est poussé vers la sortie !

Jean de Teyssière

Le club de l'OM sort d'une saison très compliquée, marquée par une huitième place en Ligue 1 synonyme de non-qualification pour la Coupe d'Europe. Pour éviter de refaire les erreurs de la saison dernière, les dirigeants olympiens ont pris une grande décision en poussant Pau Lopez vers la sortie. Le gardien espagnol ne convainc pas et Medhi Benatia s'interroge sérieusement sur son niveau.

L'OM a vécu une saison galère. Malgré une demi-finale de la Ligue Europa (élimination contre le futur vainqueur, l'Atalanta Bergame), les Marseillais n'ont pas brillé en Ligue 1, avec une huitième place. Surtout, l'instabilité concernant les entraîneurs a marqué le club, quatre coachs s'étant succédé sur le banc marseillais. La stabilité passera par un entraîneur qui s'engagera sur le moyen terme mais également sur un mercato réussi.

Pau Lopez sur le départ

Cet été, il devrait y avoir du mouvement dans les buts de l'OM. Depuis deux ans, le poste de gardien de but est fragilisé à cause du départ de Steve Mandanda. Le gardien historique du club phocéen s'était envolé pour Rennes en 2022 et avait laissé sa place à Pau Lopez (29 ans). Mais le gardien espagnol est sur le départ...

Medhi Benatia ne lui fait plus confiance

Le quotidien français révèle que les dirigeants marseillais ne lui feraient plus confiance. Medhi Benatia, le conseiller sportif de Pablo Longoria se serait sérieusement interrogé sur la capacité du gardien titulaire de réaliser de bonnes performances la saison prochaine. Comme l'été dernier, Pau Lopez ne fait pas l'unanimité à l'OM.