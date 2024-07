Mercato - OM : Un rêve de longue date se réalise

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato est loin d’être terminé et ça va encore bouger à l’OM, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Certains joueurs du club phocéen seraient d’ailleurs sur le point de faire leurs valises. Jonathan Clauss aurait bouclé les derniers détails de son transfert à l’OGC Nice tandis qu’Ismaïla Sarr va rejoindre Crystal Palace. Cela ferait d’ailleurs un moment que les Eagles seraient sur les traces du Sénégalais.

Du côté de l’OM, les recrues ne font pas long feu. En effet, l’été dernier, le club phocéen s’offraient les services d’Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang, deux joueurs qui ont été vendus à l’occasion de ce marché des transferts. Le Sénégalais a filé à Everton tandis que le Gabonais a cédé aux sirènes de l’Arabie Saoudite. Ils ne seront donc resté qu’un an à l’OM et on devrait dire prochainement cela d’Ismaïla Sarr. Arrivé en provenance de Watford l’été dernier, le Sénégalais va retourner en Angleterre puisque son transfert vers Crystal Palace est imminent.

Sarr file à Crystal Palace

Les heures d’Ismaïla Sarr en tant que joueur de l’OM seraient désormais comptées. En effet, ce jeudi, il a été annoncé qu’un accord avait été trouvé entre Crystal Palace et le club phocéen pour le transfert du Sénégalais. C’est un transfert à 15M€ qui devrait ainsi se produire. De son côté, Sarr va désormais s’envoler pour Londres pour faire sa visiter médicale et signer un contrat de 5 ans avec les Eagles pour mettre fin à son aventure à l’OM.

Une piste qui ne date pas d’hier

Après seulement un an à l’OM, Ismaïla Sarr va poursuivre sa carrière à Crystal Palace. Après avoir perdu Michael Olise, parti au Bayern Munich, les Eagles ont donc bouclé l’arrivée du Sénégalais. Pour le plus grand bonheur du directeur sportif de Crystal Palace visiblement. En effet, selon les informations de Sky Sports, Dougie Freedman apprécierait énormément Ismaïla Sarr, à tel point qu’il aurait déjà essayé de le recruter quand il était à Watford.