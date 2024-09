Mercato - OM : Un retour déjà au programme pour 2025 ?

Thomas Bourseau

Il aura fallu attendre la première semaine de septembre afin de témoigner du départ d’Azzedine Ounahi au Panathinaïkos. Cependant, cette opération a pris vie sous la forme d’un prêt, poussant ainsi Roberto De Zerbi à suivre sa progression au fil de la saison en anticipation d’un éventuel retour à l’OM.

La semaine dernière, l’Olympique de Marseille se séparait d’un lofteur après la clôture des mercato des grands championnats en la personne d’Azzedine Ounahi. Mais est-ce que l’international marocain fut réellement un indésirable de Roberto De Zerbi comme l’ont été Pau Lopez, Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout partis au Girona, à la Lazio et à l’OL ? Pas vraiment si l’on en croit les propos de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

«Nous allons observer sa saison et nous verrons l’année prochaine car il est encore sous contrat»

Lundi, la séance d’entraînement programmée pendant la fin de cette trêve internationale a été ouverte aux journalistes et médias. L’occasion pour Roberto De Zerbi d’éclaircir un point important sur le feuilleton Azzedine Ounahi : il n’était pas derrière son départ en prêt avec option d’achat non obligatoire de 11,5M€ au Panathinaïkos. « Ounahi voulait partir aussi, et je le savais dès le début, c’est pour ça que je ne l’ai pas fait disputer nos matches amicaux en Angleterre et à Augsbourg. Nous allons observer sa saison et nous verrons l’année prochaine car il est encore sous contrat ». Mais au vu de la situation, Azzedine Ounahi pourrait revenir à l’OM en 2025 à l’issue de son prêt.

«Je suis un joueur qui doit se sentir aimé et concerné»

Sentant qu’il ait besoin d’un nouveau challenge et d’un entraîneur qui croit pleinement en lui, Azzedine Ounahi a fait le choix de quitter l’OM un an et demi après y avoir déposé ses valises pour se rendre au sein du club grec. « C’était un choix très difficile pour moi par rapport à ma situation et des offres que j’ai reçu des Pays du Golfe. J’ai eu un échange avec le coach et l’administration. J’ai ressenti un fort intérêt et un club qui attendait vraiment que je signe avec eux. J’ai eu un bon feeling avec le coach, on a pas mal échangé. Je suis un joueur qui doit se sentir aimé et concerné. L’échange avec le coach était clair. Il m’a expliqué ce qu’il attend de moi. La direction m’a expliqué quel était le projet pour cette année. J’ai senti un club ambitieux avec des supporters qui sont toujours derrière leur club et ça m’a rappelé l’Olympique de Marseille. (…) Le coach m’a convaincu de venir au club. J’ai hâte de commencer mon aventure ». a confié Ounahi la semaine dernière à PAOTV.