Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau concurrent pour Jérémie Boga ?

Publié le 29 août 2020 à 23h45 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, André Villas-Boas reste vigilant concernant la situation de Jérémie Boga. Cependant, l’OM pourrait se retrouver en difficulté dans le dossier, alors qu’un nouveau concurrent se serait désormais manifesté pour l’ailier de Sassuolo…

Jérémie Boga a la cote sur le marché des transferts. Auteur d’une très bonne saison avec Sassuolo (11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison), l’international ivoirien a plusieurs clubs sur ses côtes. A commencer par l’OM d’André Villas-Boas qui, comme révélé par le10sport.com , reste attentif à la situation de l’ailier de 23 ans. Cependant, les phocéens ne seraient pas les seuls, puisque Naples, l’Atalanta ou encore le Stade Rennais seraient aussi dans la course. Et un nouveau prétendant se serait joint à la lutte…

Le Bayer Leverkusen également dans le coup ?