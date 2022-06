Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Transfert en vue pour Mandanda ?

Publié le 11 juin 2022 à 1h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps barré par Pau Lopez ces derniers mois dans la hiérarchie des gardiens à l’OM, Steve Mandanda est d’ailleurs annoncé partant pour cet été. Et un membre du club phocéen, qui se prononce sur l’avenir de l’international français, n’exclut d’ailleurs clairement pas cette option.

Gardien emblématique de l’OM dont il a porté les couleurs pour la 14e saison, Steve Mandanda (37 ans) a pourtant vécu une période compliquée ces derniers mois sur le plan sportif. L’arrivée de Pau Lopez à l’été 2021 a considérablement réduit son temps de jeu puisque le gardien espagnol a longtemps été le titulaire indiscutable dans l’esprit de Jorge Sampaoli, et certains spéculations font même état d’un possible départ de Mandanda cet été malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec l’OM.

« Il ne sera pas bloqué »