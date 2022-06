Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria prépare un incroyable dégraissage

Publié le 10 juin 2022 à 15h30 par La rédaction

Alors que l’OM a déjà ciblé plusieurs profils pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria espère se séparer de nombreux éléments cet été. De Duje Caleta-Car à Steve Mandanda en passant par Arkadiusz Milik et Pol Lirola, personne ou presque ne devrait être retenu. Le président de l’OM tentera également de régler certains cas épineux comme Alvaro Gonzalez et Kevin Strootman.

L’été sera chaud à Marseille. Si l’OM risque d’être actif dans le sens des arrivées, cela va bouger également pour les départs. Souvent adulé pour les gros coups qu’il a pu réaliser depuis son arrivée à l’OM, Pablo Longoria est un peu plus décrié lorsqu’il s’agit des ventes. En témoigne la situation de Boubacar Kamara qui a quitté le club gratuitement cet été… « Nous avons des regrets au sein du club, moi aussi. Je dis toujours que je n'ai jamais perdu un joueur libre dans ma carrière. On a beaucoup discuté avec son entourage en offrant plusieurs possibilités. Mais la liberté individuelle de chacun de prendre des décisions sera toujours respectée », confiait le président marseillais en mai dernier. Alors cet été, Pablo Longoria sera attendu au tournant et dans l’effectif de l’OM, presque personne n’est invendable.

Steve Mandanda et Arkadiusz Milik sur le départ ?

A commencer par Duje Caleta-Car. A un an de la fin de son contrat, le temps presse. D’après les informations de La Provence , l’international croate serait toujours dans le viseur d’écuries anglaises mais sa valeur aurait diminué. L’OM a donc intérêt à s’en séparer cet été… Pour Steve Mandanda, un départ est possible. Si la concurrence avec Pau Lopez n’évolue pas, le champion du monde 2018, pisté par Rennes et Nice, pourrait être tenté d’aller voir ailleurs. De son côté, Arkadiusz Milik ne souhaite pas plier bagages. Cependant, sa relation difficile avec Jorge Sampaoli pourrait changer la donne, surtout si Pablo Longoria reçoit une offre. Dans ce cas de figure, le Polonais ne sera pas retenu. A l’image de Bamba Dieng. Même s’il a montré de belles choses cette saison, l’international sénégalais plairait à plusieurs clubs étrangers et l’OM réfléchira en cas d’approche.

Rupture de contrat pour Alvaro Gonzalez… et Kevin Strootman ?