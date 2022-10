Foot - Mercato - OM

OM : Thiago Almada, le gros raté de Longoria

Publié le 4 octobre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

A l’été 2021, alors à la recherche d’un milieu offensif, l’OM, sous les conseils de Jorge Sampaoli, se penche notamment sur le profil de Thiago Almada. Evoluant à l’époque au Vélez Sarsfield, l’Argentin est annoncé comme un joueur très prometteur. Finalement, le transfert d’Almada ne se fera pas et Pablo Longoria pourrait bien s’en mordre les doigts. Explications.

Si l’OM a fait venir Amine Harit, prêté par Schalke 04, durant le mercato estival 2021, le Marocain n’était pas forcément la priorité à cette époque. Alors que l’idée était de trouver un milieu offensif pour épauler Dimitri Payet, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria avaient plutôt les yeux rivés du côté de l’Argentine. En effet, à l’OM, on était sous le charme de Thiago Almada, crack du Vélez Sarsfield, annoncé comme le futur Lionel Messi.

Atlanta plutôt que l’OM

Malgré cet intérêt de l’OM, Thiago Almada n’a finalement pas posé ses valises sur la Canebière. Et c’est quelques mois plus tard, en décembre 2021, qu’un accord est annoncé pour le transfert de l’Argentin vers Atlanta United. Désormais en MLS, Almada continue de faire des miracles et cela pourrait lui offrir de prestigieuses portes.

Un futur transfert à 25M€ ?

Journaliste américain, Jaime Ojeda révèle en effet qu’un gros transfert pourrait prochainement être réalisé pour Thiago Almada. Il est ainsi expliqué que les plus grands clubs européens seraient sur les traces de l’Argentin. Aujourd’hui donc à Atlanta, Almada pourrait enfin faire le grand saut vers l’Europe dans le cadre d’un transfert qui pourrait tourner autour des 20-25M€. De quoi donner certains regrets à l’OM de ne pas l’avoir recruté il y a quelques mois ?