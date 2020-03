Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin vendu une misère ?

Publié le 17 mars 2020 à 4h10 par La rédaction

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2021, Florian Thauvin ne pourra pas être vendu à prix d’or cet été. Et les dirigeants n’ont pas la possibilité de le prolonger…

L’Olympique de Marseille a d’ores et déjà programmé une vente pour l’été prochain : celle de Florian Thauvin. Il existe un fait précis à l’origine de cette situation : l’attaquant marseillais sera en fin de contrat en juin 2021, ce qui fait le club phocéen devra le vendre en fin de saison afin de pouvoir encaisser un transfert et éviter qu’il parte libre, et donc à coût zéro, en 2021.

L’OM peut limiter la casse sur le dossier Thauvin

Une prolongation est-elle envisageable ? Cela paraît hautement improbable. Compte tenu du poids salarial du joueur, l’OM n’aura pas la marge de manœuvre pour cela et préfèrera encaisser un transfert. Avec an de contrat seulement, Marseille ne pourra pas demander un montant XXL, mais si la saison reprend dans deux mois, Thauvin aura l’opportunité de se mettre en valeur et de faire monter sa cote, ce qui pourra permettre au club phocéen de limiter la casse et espérer un transfert autour de 20 millions d’euros.