Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tension inexorable avec Thauvin ?

Publié le 27 avril 2020 à 23h30 par La rédaction

Les intérêts de l’OM et de Florian Thauvin sont trop divergents pour qu’ils puissent échapper à une montée de tension. Analyse.

Dans son édition du jour, L’Équipe fait le point sur le dossier Florian Thauvin, indiquant que le joueur avait fixé un plan de vol très clair pour son avenir, à savoir qu’il programmait de quitter l’OM dans un an, à la fin de son contrat. La tendance analysée il y a quelque temps par le10sport.com se confirme : il existe un contexte de tension potentiel entre l’OM et son attaquant champion du monde.

A moins d’une offre d’un club du top 5 de Premier League…

En effet, le club phocéen veut absolument transférer Thauvin cet été, prioritairement en Angleterre, afin d’encaisser un montant le plus élevé possible et essayer de sauver une situation financière catastrophique. Mais Thauvin, qui estime qu’il a déjà sauvé le club une fois en acceptant d’être transféré au prix fort à Newcastle en 2015, n’a aucun intérêt à une telle opération, à moins que cela soit pour rejoindre un club du top 5 de Premier League. Mais il est très peu probable que cela soit le cas… Le climat va donc obligatoirement se tendre entre les deux parties.