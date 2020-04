Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris n'a pas le choix pour Mbappe…

27 avril 2020

En Espagne, certains médias annoncent que Mbappe a arrêté son choix pour son avenir. Définitivement, le PSG n’a qu’un seul plan possible pour le conserver.

Certains médias espagnols affirment aujourd’hui que Kylian Mbappe aurait bien pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain afin de pouvoir s’engager avec le Real Madrid en juin 2021, à un an de la fin de son contrat.

Un seul moyen de le faire changer d’avis

En fait, cette décision a probablement été prise depuis un moment déjà, sachant que l’entourage du joueur a toujours reporté à plus tard les approches du PSG pour une prolongation. La problématique pour Paris est donc claire : il lui faut absolument travailler Mbappe pour le convaincre de changer d’avis. Pour cela, le club parisien n’a pas le choix : il doit démontrer à l’attaquant français que le projet PSG est le plus viable au top niveau européen. Seule une prolongation de Neymar, avec l’arrivée d’un autre cadre au milieu de terrain, pourrait permettre d’y parvenir. Les dirigeants parisiens ont un an pour cela. Dans ces conditions, on comprend pourquoi ils privilégient des solutions économiques pour le reste, par exemple au poste d’avant-centre ou de défenseur central.