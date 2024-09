Mercato - OM : Surprise totale avec le transfert d’Adrien Rabiot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est officiel depuis ce mardi : Adrien Rabiot est un joueur de l’OM. Libre suite à son départ de la Juventus, l’international français aurait mis du temps à se décider, mais il a donc fini par signer à Marseille. Un transfert que personne n’avait vu venir, y compris les journalistes proches de l’OM. C’est notamment le cas d’Alexandre Jacquin, complètement surpris par ce transfert.

Après avoir annoncé un accord avec Adrien Rabiot sous réserve de la visite médicale, l’OM a officialisé mardi la signature de l’ex-joueur du PSG. « L'Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d'Adrien Rabiot. Agé de 29 ans, le milieu de terrain s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale », annonçait le club phocéen dans son communiqué. A 29 ans, Rabiot va donc poursuivre sa carrière du côté de Marseille, chose que personne n’avait clairement pas vu venir cet été…

Rabiot à l’OM : La réaction surprise d’un ancien du PSG ! https://t.co/5s87U61Uir pic.twitter.com/KgaCqQU0KX — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

« Quand on m’a appelé pour donner l’information, j’étais particulièrement surpris »

Journaliste pour La Provence, Alexandre Jacquin a révélé à quel point il avait été surpris en apprenant l’information de la signature d’Adrien Rabiot à l’OM. Lors de L’After Foot, il a alors expliqué : « C’est une arrivée à laquelle on ne s’attendait pas ici à Marseille. Moi quand on m’a appelé pour donner l’information, j’étais particulièrement surpris, on n’était pas du tout sur le coup. Je dois dire que même au-delà du journaliste, j’ai été agréablement surpris parce que c’est un joli coup que Longoria et Benatia réalisent. C’est un joueur qu’on n’imaginait pas porter le maillot de l’OM cette saison ».

« L’impossible a été réalisé »

Si ce transfert d’Adrien Rabiot à l’OM a surpris tout le monde, c’est tout simplement parce qu’on pensait que c’était impossible. A ce propos, Thibaud Vézirian a fait savoir : « A chaque que j’ai dit que c’était impossible de signer Rabiot c’était parce que lui même avait émis plusieurs critères envers les clubs qui s’intéressaient à lui cet été : jouer la Ligue des Champions et jouer la Coupe du monde des clubs. Ensuite, t’as son salaire. Donc impossible. Et également, le fait que l’OM criait sur tous les toits ne pas avoir les moyens. A partir de là, je précisais que sur le mercato tout peut arriver, c’est impossible mais… Et l’impossible a été réalisé ».