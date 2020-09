Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Stéphan fait le point sur le dossier Niang !

Publié le 11 septembre 2020 à 21h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de l’OM, M’Baye Niang est actuellement en instance de départ au Stade Rennais. Et Julien Stéphan, son entraîneur, a fait le point à ce sujet.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, l’OM est récemment revenu à la charge pour M’Baye Niang. Pourtant, André Villas-Boas a fait une annonce claire à ce sujet ce vendredi : « J'ai déjà détaillé le profil de l'attaquant que l’on attend, et aussi que Mbaye Niang ne viendra pas à l'OM. On continue à chercher », a indiqué l’entraîneur portugais. Et en attendant de savoir si Niang finira par rejoindre l’OM ou une autre écurie cet été, puisqu’il est en pleine rupture avec Rennes, Julien Stéphan a tenu à apaiser les tensions autour de ce dossier.

« On discute en toute franchise »