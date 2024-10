Mercato - OM : Son transfert l’a «choqué» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une seule saison en Ligue 1 sous les couleurs de Bastia, Florian Thauvin a fait le grand saut vers l’OM lors de l’été 2013. Un transfert qu’il a fallu digérer pour le champion du monde 2018 avec l’équipe de France, qui n’était alors âgé que de 20 ans et découvrait l’exigence et la médiatisation du haut niveau.

Alors qu’il devait rejoindre le LOSC, Florian Thauvin a finalement pris la direction de l’OM lors du mercato estival 2013. Dans un entretien accordé au streamer Zack Nani, l’ailier aujourd’hui âgé de 31 ans est revenu sur son arrivée à Marseille, lui qui sortait d’une seule saison en Ligue 1 avec Bastia.

OM : Une révolution préparée par Longoria ? https://t.co/Fh5LaZC7tw — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

« C’était vraiment le premier gros step »

« J’étais perdu parce que je sors de ma première saison en Ligue 1, j’ai un nouveau statut, je commence un peu à me faire connaître. Et là, d’un coup, c’est Vincent Labrune qui t’appelle pour l’Olympique de Marseille, avec que des stars dans l’équipe. C’était vraiment le premier gros step. D’un seul coup tu te dis : je passe d’un joueur d’équipe qui joue le maintien, à une équipe qui joue les premiers rôles, la Ligue des champions, et donc statut de “grand joueur du championnat” », a confié Florian Thauvin.

« C’est une nouvelle vie qui démarre »

« Choqué un peu. De tout l'engouement médiatique, c’est une nouvelle vie qui démarre. T’es un joueur de l’Olympique de Marseille, tu représentes un des plus grands clubs de France, pour moi le plus grand, et t’as plus le droit à l’erreur. Là, t’es médiatisé du matin au soir, sept jours sur sept, 24 heures sur 24, t’as pas le droit de faire une connerie », a ajouté Florian Thauvin. « À chaque fois, c’est des nouveaux steps que tu franchis, auxquels tu n’es pas préparé. C’est difficile, parce qu’il y a le domaine le plus important, le domaine sportif. Où on t’attend, où on te juge, où on décrypte tout ce que tu fais sur le terrain. On te laisse pas le droit à l’erreur, on veut des résultats tout de suite et là c’est très difficile. »