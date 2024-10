Mercato : L'ASSE a reçu une aide inespérée pour un gros transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'ASSE a réussi se renforcer pour son grand retour en Ligue 1. Il s'agissait surtout du premier mercato de l'ère Kilmer Sports, et pour cette occasion Zuriko Davitashvili a notamment débarqué en provenance des Girondins de Bordeaux pour environ 6M€, après un Euro très réussi avec la Géorgie. Et il reconnaît d'ailleurs que son sélectionneur, Willy Sagnol, a eu un rôle clé dans son choix.

Sagnol a convaincu Davitashvili pour l'ASSE

« Venir à Saint-Étienne c’était mon choix. Il y avait d’autres propositions mais j’étais déjà venu jouer avec Bordeaux à Saint-Étienne et j’avais vu la ferveur autour du club, j’ai donc pris rapidement la décision de venir à l’ASSE. J’ai pu échanger avec Willy Sagnol mon sélectionneur (ndlr, Willy Sagnol est natif de Saint-Étienne), discuter avec lui m’a également aidé pour me décider à rejoindre l’ASSE », lâche-t-il en conférence de presse avant de poursuivre en évoquant notamment son début de saison qu'il juge réussi.

«Statistiquement j’ai fait un bon début de saison»

« Statistiquement j’ai fait un bon début de saison, si avant la reprise du championnat on m’avait dit que j’aurais mis trois buts et délivré deux passes décisives après sept journées, j’aurais probablement signé direct. C’est encourageant pour la suite, je vais continuer de travailler afin de faire le maximum pour augmenter encore mon apport statistique. Contre Auxerre, ce triplé, c’était vraiment des émotions très fortes pour moi. Je ne pensais pas recevoir autant de remerciements après la rencontre. Je n’ai pas pu trop profiter de ce moment avec l’équipe car j’ai du partir rapidement avec la Géorgie en sélection mais je suis certain que tous mes coéquipiers étaient très heureux pour moi », ajoute Zuriko Davitashvili.