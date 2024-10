Coup de tonnerre au Paris FC, un mercato XXL est annoncé !

Arnaud De Kanel

Le paysage du football parisien pourrait bientôt connaître un tournant majeur. Le rachat du Paris FC par la famille Arnault, en partenariat avec le groupe Red Bull, se dessine à l’horizon. Un projet ambitieux qui laisse entrevoir une montée en puissance significative du club. Les premières indications devraient émerger dès le mercato hivernal, mais les véritables manœuvres pourraient suivre sur le long terme, avec des transferts d’envergure à la clé selon Daniel Riolo.

Leader de Ligue 2, le Paris FC est sur le point de franchir un cap décisif. Le club francilien est en passe de passer sous le contrôle de la famille Arnault, en partenariat avec le géant autrichien Red Bull. Une alliance qui pourrait bouleverser l’avenir du PFC et l’inscrire durablement dans le haut du football français. Avec ce rachat, c’est un projet d’envergure qui se dessine, laissant entrevoir une ambition claire : faire du Paris FC une place forte du sport européen. Les supporters peuvent déjà rêver à des signatures prestigieuses et un mercato spectaculaire dans les prochains mois, une fois la montée en Ligue 1 validée.

«Deux ou trois joueurs vont venir renforcer l'effectif»

« J'imagine que cet hiver, ou plutôt j'en suis sûr, deux ou trois joueurs vont venir renforcer l'effectif pour boucler la montée en Ligue 1. Et après ça va être le champ des possibles, les promesses surtout... parce que dans le foot comme en politique on démarre surtout par des promesses. (...) C'est une nouvelle aventure et on se dit qu'il va construire une belle équipe, un concurrent au PSG et que ça va peut-être redonner un petit peu de vie à la Ligue 1. Forcément c'est une bonne nouvelle. Mais c'est là qu'il faut aussi calmer son excitation, c'est que ça ne va pas aller très vite. Ils ne vont pas tout de suite arriver et sortir le chéquier », a déclaré Daniel Riolo sur le plateau d'Apolline Matin jeudi dernier. Antoine Arnault a d'ailleurs annoncé du lourd dans un communiqué.

«Nous avons bon espoir que, progressivement, nous écrivions ensemble une belle page du football français»

« À travers ce projet, nous souhaitons continuer à incarner des valeurs d’exigence, de culture de l’effort et du respect des traditions d’un grand (et futur très grand) club.(...) Avec notre soutien, ainsi que celui, précieux, de notre partenaire Red Bull, nous avons bon espoir que, progressivement, nous écrivions ensemble une belle page du football français, sans se fixer d’objectifs précis à ce stade. Le sport réserve parfois bien des surprises ! », a confié Antoine Arnault. Le décor est planté.