Mercato - OM : Six mois après son départ, il vit un calvaire

Axel Cornic

Joueur majeur de la saison dernière sous les ordres d’Igor Tudor, Alexis Sanchez a quitté l’Olympique de Marseille au terme de son contrat pour retrouver l’Inter, son ancien club. Un choix qui ne se révèle pas vraiment payant, puisqu’il ne joue que très peu et serait même déjà poussé vers la sortie en ce mercato hivernal.

Son départ a déclenché énormément de débats cet été, avec les supporters qui ont lourdement chargé la direction de ne pas l’avoir retenu. Après une seule saison, Alexis Sanchez a laissé sa place à Pierre-Emerick Aubameyang et a retrouvé l’Inter, club qu’il avait quitté un an plus tôt... et où il ne jouait que très peu.

Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé programmé à une condition ? https://t.co/9dq1DVVsa3 pic.twitter.com/eG62fH6yzf — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Un retour qui se passe mal

Son retour dans le nord de l’Italie ne semble pas avoir changé les choses, puisqu’il ne joue que très peu sous les ordres de Simone Inzaghi. Il n’a en effet disputé que 13 rencontres toutes compétitions confondues et son compteur est toujours vierge en Serie A, même s’il a marqué deux buts en Ligue des Champions. Il faut dire qu’Alexis Sanchez subit de plein fouet la concurrence de Lautaro Martinez et de Marcus Thuram, la paire d’attaquants la plus efficace d’Europe en ce moment.

L’Inter aimerait se débarrasser d’Alexis Sanchez