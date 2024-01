Mercato : L’OM veut plomber le PSG pour le «nouveau Bellingham»

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain semble avoir flairé le prochain gros coup en Angleterre, avec Liam Brazier. Né en 2007, le milieu de terrain évolue actuellement en troisième division outre-Manche et est annoncé comme le nouveau Jude Bellingham, qui explose en ce moment au Real Madrid. Mais les Parisiens ne sont pas seuls sur le coup, puisque l’Olympique de Marseille aimerait également tenter sa chance.

Le succès de Jude Bellingham à seulement 20 ans impressionne tout le monde en ce moment. Il faut dire que le milieu a eu une ascension fulgurante, passant de la deuxième division anglaise à la consécration au Real Madrid, avec évidemment sa révélation au Borussia Dortmund. De quoi rendre jaloux certains clubs, comme le PSG...





Liam Brazier, la nouvelle sensation de troisième division anglaise

A Paris, on aurait l’intention de prendre les devants et recruter le nouveau Jude Bellingham. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport il évoluerait en troisième division anglaise, puisque Liam Brazier est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du moment. Né en 2007, il a déjà fait trois apparitions avec son club de Port Vale et commence à attiser de plus en plus de convoitises.

Le PSG à la lutte avec l’OM