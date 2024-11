Mercato - OM : Signature XXL sur un malentendu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On pensait que l’OM avait terminé son mercato avec la signature de Neal Maupay, prêté avec obligation d’achat par Everton. Mais voilà que quelques jours plus tard, le club phocéen a surpris tout le monde en engageant Adrien Rabiot. Un transfert inattendu d’autant plus que l’ex-joueur de la Juventus n’était pas forcément destiné à signer à l’OM.

A 29 ans, Adrien Rabiot est aujourd’hui un joueur de la Juventus. Cela semblait impossible il y a encore quelques mois et pourtant, l'international français est désormais à Marseille. Rabiot a paraphé un contrat de deux ans avec le club phocéen. Un gros coup de la part de l’OM, qui a tenté sa chance face à d’autres cadors européens.

Les options XXL de Rabiot

1899 L’Hebdo est revenu sur le mercato estival d’Adrien Rabiot. Libre suite à départ de la Juventus, le joueur de l’OM pouvait s’engager avec le club de son choix. Ainsi, le Milan AC et Manchester United auraient pensé au Français, au même titre que le FC Barcelone en fin de mercato. Mais personne n’a trouvé un accord avec Rabiot.

Benatia appelle Véronique Rabiot

C’est alors que l’OM a tenté sa chance « sur un malentendu » comme l’a fait savoir le média local. Après avoir voulu recruter, en vain, Ismaël Bennacer, le club phocéen s'est tourné vers Adrien Rabiot. Conseiller sportif du l’OM, Mehdi Benatia a contacté Véronique Rabiot et la suite on la connait désormais…