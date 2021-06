Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli sur le point de gagner son bras de fer avec Longoria ?

Publié le 17 juin 2021 à 10h10 par A.C.

Jorge Sampaoli a une piste claire en tête pour remplacer Florian Thauvin, qui a quitté l’Olympique de Marseille à la fin de son contrat.

Le mercato de l’Olympique de Marseille bat son plein. En attendant Gerson, avec qui un accord de principe aurait été trouvé, Pablo Longoria continue à ratisser le marché pour offrir d’autres renforts à Jorge Sampaoli. Mais les deux ne seraient pas toujours d’accord. Cela serait notamment le cas pour la succession de Florian Thauvin, puisque Olé annonce que Sampaoli souhaiterait recruter Cristian Pavon de Boca Juniors, tandis que Longoria pencherait plus pour Luca Orellano de Vélez Sarsfield.

L’OM veut acheter 50% des parts de Pavon, que Boca veut vendre