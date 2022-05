Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli pimente le feuilleton Mandanda !

Publié le 13 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Alors que Steve Mandanda demanderait de la clarté quant à son rôle à l’OM pour pouvoir poursuivre au club, Jorge Sampaoli laisse planer un doute constant. Explications.

Steve Mandanda prêt à dire stop ? Contractuellement engagé à l’OM jusqu’à l’été 2024, l’icône du club phocéen refuserait de poursuivre à Marseille la saison prochaine si son statut demeurait le même. Doublure de Pau Lopez, Mandanda aurait la ferme intention de s’entretenir avec le président Pablo Longoria pour remédier à cette situation d’après L’Équipe . Et si le discours de Longoria n’était pas du goût de Steve Mandanda, son départ ne serait pas utopique à l’intersaison. Cependant, Jorge Sampaoli ne semble pas être parti pour apporter de la clarté au portier français comme sa déclaration lors du point presse de jeudi le laisse entendre.

« La décision se fait selon les moments »